Соответствующее распоряжение появилось 24 декабря на сайте Кабинета министров Украины, передает 24 Канал. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы должна завершить дисциплинарное расследование до 27 января 2026 года.

Актуально Будет ли дефицит лекарств после атаки на огромный склад в Киеве

Как журналисты поспособствовали отстранению чиновника?

По данным "Экономической правды", в ноябре Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в центральном офисе Гослекслужбы, в частности в кабинете Исаенко.

Еще в феврале 2025 года Исаенко оказался в центре журналистского расследования Bihus.Info.

Журналисты обнаружили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб", созданная людьми из окружения Исаенко и сотрудника Службы безопасности Украины, практически сразу после регистрации начала получать большое количество государственных заказов на контроль качества лекарственных средств от Гослекслужбы.

Накануне, 23 декабря, Bihus.Info опубликовали вторую часть этого расследования.

Заметим, что Роман Исаенко возглавлял Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, начиная с 13 марта 2019 года.

Больше о журналистских расследованиях