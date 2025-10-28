Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Эдема Адаманова в эфире телемарафона.

К теме Что добавили в "Доступные лекарства" в 2025 году: полный перечень обновленного списка

Будут ли украинцы иметь доступ к лекарствам?

Украинцы не почувствуют последствий из-за разрушенных мощностей одного из крупнейших фармдистрибьюторов государства. В Министерстве здравоохранения отмечают, что поставки лекарств не останавливаются.

После атаки на склад с лекарствами компания запустила резервный буферный склад, с которого будут происходить поставки.

Также лекарствами граждан будут обеспечивать другие дистрибьюторы, которые перенастраивают свои маршруты.

Гослекслужба, производители, поставщики и аптечные сети осуществляют постоянную координацию, чтобы оперативно реагировать на запросы и обеспечивать потребность в лекарственных средствах там, где она возникает. В приоритете поставки – жизненно необходимые препараты: антибиотики, инсулины, онкопрепараты,

– сообщил Адаманов.

Стоит отметить! 28 октября президент Владимир Зеленский обсудил с правительством проблемы в сфере здравоохранения, включая цены на лекарства. По итогам разговора решено, что в следующем году препараты должны стать доступнее для граждан.

Что известно об уничтоженном складе лекарств из-за российской атаки?