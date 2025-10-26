Какие последствия обстрела для "Оптима-Фарм"?
Разрушениям подверглись несколько помещений "Оптима-Фарм", сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.
Пострадали, в частности, офис и складской комплекс фармдистрибьютора. По предварительным подсчетам, убытки фармкомпании составляют более 100 миллионов долларов.
По данным на сайте подрядчика по электромонтажным услугам компании Volantis, площадь склада "Оптима-Фарм" составляет 29 000 квадратных метров.
Обратите внимание! Компания "Оптима-Фарм" на протяжении 20 лет является одним из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств и товаров медицинского назначения на территории Украины. По итогам 2024 года она вошла в 15 крупнейших компаний в Украине.
Что известно об обстреле Киева?
В ночь на 26 октября оккупанты в ночь на 26 октября атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". Под ударом оказались многоэтажки. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – дети.
Стали известны детали удара по многоэтажкам в Киеве. Дрон попал в 9-этажный дом в Деснянском районе Киева, разрушив перекрытия между этажами, есть по меньшей мере 26 раненых и трое погибших. На другом месте пострадал 16-этажный дом, повреждены квартиры и есть пятеро пострадавших.
Ночная атака 25 октября повредила производственные мощности компании Idealist Coffee, крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине. Во время атаки погибли и были ранены соседи, а сроки возобновления производства пока неизвестны.