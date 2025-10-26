Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Чиновница поделилась своими ощущениями.

Что рассказала немецкий министр о пережитой атаке?

Во время российских ударов по Киеву Екатерина Райхе была вынуждена спрятаться в укрытии. Там она провела примерно час. Женщина рассказала, что это был "мучительный опыт". Чиновница сделала вывод о подобных атаках оккупантов и угрозу для жизни обычных украинцев.

Эта ночь еще раз очень четко показала мне, что атаки России на украинское население направлены на то, чтобы истощить его,

– отметила Райхе.

Екатерина Райхе в пятницу, 24 октября, прибыла в Украину в пятницу с экономической делегацией на несколько дней. На одной из встреч она сделала вывод, что атаки на энергообъекты до начала зимы представляют опасность. Во время своего визита она имеет целью оценить потребности Украины в восстановлении инфраструктуры после недавних российских атак, которые серьезно повредили украинские электросети.

Сразу по прибытии Райхе пообещала, что поможет Украине хорошо справиться с трудностями. Поэтому министр экономики Германии пообещала Украине помощь в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры.

Что известно об обстреле Киева 25 октября?