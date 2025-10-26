Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle. Посадовиця поділилася своїми відчуттями.

Що розповіла німецька міністерка про пережиту атаку?

Під час російських ударів по Києву Катерина Райхе була змушена сховатися в укритті. Там вона провела приблизно годину. Жінка розповіла, що це був "болісний досвід". Посадовиця зробила висновок про подібні атаки окупантів та загрозу для життя звичайних українців.

Ця ніч ще раз дуже чітко показала мені, що атаки Росії на українське населення спрямовані на те, щоб виснажити його,

– зазначила Райхе.

Катерина Райхе в п'ятницю, 24 жовтня, прибула в Україну в п'ятницю з економічною делегацією на кілька днів. На одній із зустрічей вона зробила висновок, що атаки на енергооб'єкти до початку зими становлять небезпеку. Під час свого візиту вона має за мету оцінити потреби України у відновленні інфраструктури після нещодавніх російських атак, які серйозно пошкодили українські електромережі.

Відразу після прибуття Райхе пообіцяла, що допоможе Україні добре впоратися з труднощами. Відтак міністерка економіки Німеччини пообіцяла Україні допомогу у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури.

