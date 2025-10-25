Деяких постраждалих довелося госпіталізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Скільки постраждалих внаслідок атаки в Києві?

Вночі 25 жовтня російські війська запустили по Києві балістику. Постраждав дитячий садок у Дніпровському районі міста. Відомо також про пошкодження у житловій зоні у тому ж районі. Вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку, виникли пожежі.

Наразі відомо про 8 постраждалих у столиці, з них 3 – госпіталізовані.

Медиків викликали у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста. Кличко повідомляв, шо у останніх двох виникли великі пожежі в нежитловій забудові.

Що відомо про обстріл Києва?