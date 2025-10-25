Про роботу ППО інформують у Київській МВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві низці областей: є загроза балістики, також атакують "Шахеди"

Які наслідки ударів ворога по Києву вночі?

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко написав, що є виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста.

Також є виклик медиків у Дарницький район, там пошкоджені вікна в житловому будинку.

Міська влада пише про пожежі у Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, це нежитлова забудова та автомобілі.

Атака на Київ 25 жовтня: що відомо?

Повітряну тривогу оголосили у Києві о 03:51 вночі 25 жовтня. Кілька хвилин опісля червоними на мапі тривог стали кілька сусідніх областей, а до 04:07 тривога охопила всю територію України.

О 03:56 місцеві почали писати про вибухи у Києві. Одразу у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу у Києві Протиповітряної оборони.

Після цього Повітряні сили написали у соціальних мережах, що виникла загроза балістики в усій країні. У мережі пишуть, що мовиться про активність на полігоні "Капустін Яр".

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Що слід пам'ятати про полігон Капустін Яр?