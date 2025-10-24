Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашій області оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття.

До теми Біля Краматорська росіяни спробували дроном атакувати пасажирський потяг Львів – Краматорськ

Де зараз рухаються ворожі дрони?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

21:30, 24 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

21:23, 24 жовтня

БпЛА на Київщині, курсом на Бориспіль.

21:02, 24 жовтня

  • БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в Сумському районі, курс західний.

  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

  • БпЛА в Броварському районі Київщини, курс південний.

  • БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.

20:53, 24 жовтня

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали у Київській ОВА.

20:09, 24 жовтня

БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину (Броварський район).

19:59, 24 жовтня

  • БпЛА на півночі Київщини, курс південний.

  • БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.

  • БпЛА західніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс західний.

19:34, 24 жовтня

БпЛА в східній та північно-західній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.