Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашій області оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття.
До теми Біля Краматорська росіяни спробували дроном атакувати пасажирський потяг Львів – Краматорськ
Де зараз рухаються ворожі дрони?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. БпЛА на Київщині, курсом на Бориспіль. БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південно-західний. БпЛА в Сумському районі, курс західний. БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний. БпЛА в Броварському районі Київщини, курс південний. БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний. Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину (Броварський район). БпЛА на півночі Київщини, курс південний. БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху. БпЛА західніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс західний. БпЛА в східній та північно-західній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.
– написали у Київській ОВА.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
БпЛА на Київщині, курсом на Бориспіль.
БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південно-західний.
БпЛА в Сумському районі, курс західний.
БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
БпЛА в Броварському районі Київщини, курс південний.
БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину (Броварський район).
БпЛА на півночі Київщини, курс південний.
БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.
БпЛА західніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс західний.
БпЛА в східній та північно-західній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.