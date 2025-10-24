Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашей области объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.

Где сейчас движутся вражеские дроны?

21:30, 24 октября

Угроза применения баллистического вооружения с востока.

21:23, 24 октября

БПЛА на Киевщине, курсом на Борисполь.

21:02, 24 октября

  • БПЛА в Конотопском районе Сумщины, курс юго-западный.

  • БПЛА в Сумском районе, курс западный.

  • БПЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

  • БПЛА в Броварском районе Киевщины, курс южный.

  • БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.

20:53, 24 октября

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– написали в Киевской ОВА.

20:09, 24 октября

БПЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину (Броварской район).

19:59, 24 октября

  • БПЛА на севере Киевщины, курс южный.

  • БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения.

  • БПЛА западнее Павлограда на Днепропетровщине, курс западный.

19:34, 24 октября

БПЛА в восточной и северо-западной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения.