Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашей области объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.
Где сейчас движутся вражеские дроны?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического вооружения с востока. БПЛА на Киевщине, курсом на Борисполь. БПЛА в Конотопском районе Сумщины, курс юго-западный. БПЛА в Сумском районе, курс западный. БПЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный. БПЛА в Броварском районе Киевщины, курс южный. БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный. Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, БПЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину (Броварской район). БПЛА на севере Киевщины, курс южный. БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения. БПЛА западнее Павлограда на Днепропетровщине, курс западный. БПЛА в восточной и северо-западной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения.
– написали в Киевской ОВА.
