Ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Дивіться також Росія вночі атакувала Україну "Шахедами", є влучання на 10 локаціях: які наслідки нічного терору
Які наслідки спроби росіян вдарити по пасажирському потягу?
На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником,
– повідомили в Укрзалізниці.
Влучити окупантам не вдалося, але вибухова хвиля пошкодила вікна у 3 вагонах. Постраждалих немає.
Поїзд вирушив у зворотньому напрямку за розкладом. Рейс вже прямує до Львова. Пошкоджені вагони згодом замінять, поки що потяг продовжить рух.