Ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які наслідки спроби росіян вдарити по пасажирському потягу?

На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником,

– повідомили в Укрзалізниці.

Влучити окупантам не вдалося, але вибухова хвиля пошкодила вікна у 3 вагонах. Постраждалих немає.

Поїзд вирушив у зворотньому напрямку за розкладом. Рейс вже прямує до Львова. Пошкоджені вагони згодом замінять, поки що потяг продовжить рух.