Дальність польоту такої ракети досягає 10 тисяч кілометрів, що потенційно ставить під загрозу усю територію України. Детальніше про ракету РС-24 та чого слід остерігатися – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", – ГУР

Коли Росія може застосувати ракету РС-24

Як попередили у ГУР 18 травня, Росія може здійснити навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" в ніч на 19 травня 2025 року.

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення держави-агресора. Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії,

– розповіли в українській розвідці.

Населений пункт Свободний розташований більш як за 1600 кілометрів до підконтрольної Україні території.

На що здатна ракета РС-24 та скільки їх у Росії

Ракету РС-24 несе ракетний комплекс "Ярс". Це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування. Вона перш за все призначена доставити у точку удару ядерний заряд.

"Ярс" є модифікацією комплексу Тополь-М, а його ракета з аналогічною назвою і є основою вдосконаленої ракети РС-24.

РС-24 є ракетою з роздільною головною частиною. Це означає, що 1 ракета може розділитися для ураження одразу кількох цілей, і кожен з її бойових блоків має індивідуальне наведення.

Така система є ефективною і дешевшою у виконанні, ніж ракета з одним бойовим блоком. Крім того, це знижує ефективність ППО противника.

Ракету розробили у Московському іституті теплотехніки під керівництвом академіка РАН Ю.С. Соломонова.

Точні характеристики ракети Міноборони Росії не розкриває, але російські ЗМІ пишуть таке:

потужність бойової частини РС-24 – близько 150 кілотонн;

довжина – 21,9 метра;

маса – 46,5 тонни;

похибка при влучанні – 150 метрів;

швидкість польоту – понад 20 Махів на фінальній ділянці;

може долати ПРО завдяки хибним цілям, складній траєкторії та гіперзвуковим блокам.

Більш точних характеристик немає, але комплекс "Ярс" має також модернізацію "Ярс-С". Щодо нього відомо таке:

Спорядження Ярс-С – твердопаливні балістичні ракети калібру 1,86 метра та довжиною 17,8 метра;

та довжиною Стартова маса – 46 тонн;

Маса корисного навантаження – 1,25 тонни;

Комплекс може вражати цілі на дальності 10 тисяч кілометрів;

Ярс-С може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300 – 500 кілотонн або шість блоків потужністю 150 кілотонн кожен.

Невідомо, скільки ракет РС-24 зараз має Росія, але на початок 2014 року на озброєнні РВСП перебували 33 ракети мобільного базування з чотирма бойовими блоками кожна. За даними Military Balance, у Росії тепер є близько 180 таких ракет.

Росія вже випробовувала РС-24, але тоді не склалося

Російська заявлена ядерна потуга розходиться з реальністю, коли мова заходить про наочні приклади застосування її ракет. Росія не один раз випробовувала РС-24 і результати були геть не втішними.

1 листопада 2023 року Росія випробувала ракету РС-24, запустивши її з полігону "Плєсєцк". Вона мала вразити ціль на полігоні "Кура", що на Камчатці.

Але ключове слово тут – "мала", адже ракета збилася з курсу і із завданням не впоралася.

Та сама проблема у росіян була і 25 жовтня 2022 року. Ракета з комплексу "Ярс" тоді теж збилася з курсу.

РС-24 "Ярс" і "Орешник": чим відрізняються

І "Ярс" і міфічний "Орешник" або "Кедр" обидві теоретично можуть нести ядерний заряд. Але це лише за заявами.

Наразі взагалі невідомо: "Орешник" – це БРСД, МБР чи взагалі прокачана до рівня малої дальності ракета оперативно-тактичного рівня.

За даними аналітиків, ракета "Орешник", якщо вірити фантазіям Кремля, діє у межах до 5500 кілометрів, однак все вказує на те, що вона є або самим РС-26 "Рубеж", або дуже близькою до нього ракетою.

Водночас РС-26 "Рубеж" створена на основі цієї ж таки РС-24 "Ярс".

І тут різниця помітна перш за все у заявленій дальності дії. РС-24 "на папері" має вражати цілі на відстані 10 тисяч кілометрів проти 5500 – 6000 кілометрів у "Орешника"/"Рубежа".

Власне, за однією з версій, "Рубеж", що, можливо, взятий за основу для "Орешника", є нічим іншим, як зменшеною версією РС-24 "Ярс".

Чому пуск такої ракети 19 травня видається дивним

Як зазначають у Defence Express, нинішній план випробування ракети є дивним. Передусім звертають увагу на досить нетиповий район для здійснення таких пусків – бо зазвичай вони здійснюються з космодрому "Плєсєцк" (як шахтного, так і мобільного базування). Він розташований в Архангелській області за 450 кілометрів від Фінляндії.

Саме звідти здійснювалися перші три пуски цієї ракети у травні та грудні 2007 і у листопаді 2008 року. У 2024 році Росія здійнювала пуски МБР "Ярс" з того ж таки "Псєлєцка".

Слід також нагадати, що 19 травня запланована телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Удар міжконтинентальної ракети по Україні точно заплямує цю подію.

Варто також розуміти, що такі пуски лише за день-два не готуються.