Де розташований населений пункт та скільки кілометрів від нього до кордону з Україною, розповідає 24 Канал.

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Росія хоче запустити ракету РС-24 "Ярс" з Свободного

У ніч на 19 травня Росія має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс". Місце – район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії.

Відомо, що Свободний – це селище міського типу, центр та єдиний населений пункт Свободного міського округу. Населений пункт розташований більш як за 1700 кілометрів до підконтрольної Україні території. Відстань до найближчого міста – Верхня Салда, – складає 8 кілометрів.

Водночас дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети РС-24 "Ярс" становить понад 10 тисяч кілометрів, що означає потенційну небезпеку для всієї території України.

Де розташоване селище Свободний: дивіться на карті

ГУР повідомило, що запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора.