Диктатор прагне залякати керівництво України, щоб уникнути ударів на 9 травня. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу сказав, що ще є інша мета.

Дивіться також Йому потрібно більше, ніж Україна: ЗМІ розкрили прихований сенс "парадного перемир'я" Путіна

Чому знову відновилися залякування щодо удару "Орєшником"

Роман Світан зазначив, що бойова частина ракети "Орєшник" складається з 36 кінетичних ударних елементів, які досягають гіперзвукових швидкостей. Основне їхнє призначення – ураження площі, а не точкових об'єктів.

Сказати про вибір цілей для "Орєшника" міг росіянин, який зовсім не розуміє, як працює ця ракета,

– додав він.

За його словами, кожен ударний елемент не наводиться на конкретну ціль, а просто накриває велику площу. Прикладом може бути удар по Дніпру, де було уражено завод.

Попри свою потужність, один елемент "Орєшника" поступається за ефективністю звичайній балістичній ракеті "Іскандер", яка має бойову частину вагою 500 кілограмів, з яких близько 300 кілограмів становить вибухівка. Саме вона завдає значно більшої шкоди при влучанні. Крім того, "Іскандер" летить швидше.

Основну загрозу для України становлять ракети малої дальності, зокрема "Іскандер" і північнокорейська KN-23. Ба більше, останні стали точнішими – імовірно, завдяки участі російських інженерів.

Не "Орєшник" є найбільшою небезпекою. Нічого страшнішого, ніж "Іскандер", наразі у росіян немає,

– підкреслив Роман Світан.

Отже, "Орєшник" – це радше елемент психологічного тиску та пропаганди, ніж реальна військова загроза. Повторні згадки про нього можуть бути спробою Путіна нагадати про свою участь у створенні цієї ракети, яка по суті є варіацією ракети "Ярс".

Також це може бути елементом тиску на українське військово-політичне керівництво напередодні 9 травня, щоб стримати потенційні удари по російських військових об'єктах.