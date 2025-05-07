Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Україна знатиме, якщо Росія буде готова застосувати "Орешнік"

Очільник ЦПД зазначив, що "не виключено", що Владімір Путін захоче запустити по Україні свою багатохвальну ракету. У такому разі в людей буде час, аби перейти в безпечне місце, адже повідомлення про можливий пуск "Орешніка" обіцяють дати заздалегідь.

Коваленко також додав, що Росія, ймовірно, хотіла б здійснити якусь провокацію на своєму ж параді, щоб звинуватити в обстрілі Україну.

Це знаєте, як виглядає: не бийте по параду, інакше ми вдаримо "Орешніком". Ледь не останній аргумент... Усім відомо із фахівців, що останній пуск був невдалий,

– зазначив Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зазначив, що Росія відновила залякування "Орешніком" і на тлі безпрецедентних атак БпЛА по російській території. Зараз же вони хвилюються за успішне проведення параду до Дня перемоги, хоча насправді у Кремлі самі вигадали цю "небезпеку через атаку".

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти дійсно робили заяви про те, що Путін може застосувати по Україні міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшник". На думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, це свідчить про те, що плани диктатора йдуть не так, як він хоче, тому він і погрожує.