Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновний БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що російському диктатору важлива згода України на його пропозицію щодо перемир'я. Наша ж країна не піддасться черговому обману Кремля.

Дивіться також Такий жах Путіну й не наснився б: у ворога з'явилася нова проблема перед 9 травня

За "страшилками" Путіна криється мета Кремля

За словами військового експерта, насправді Путін хоче, аби його перемир'я з 8 по 11 травня пройшло так, як він планує і бачить. Тобто подібно до того, як раніше відбулось 30-годинне припинення вогню – Україна погодилась і дотрималась його, а Росія використала цей час для підготовки до наступальних дій на певних напрямках

Ми ж з таким підходом не погоджуємось. Україна не хоче сприяти пропагандистській та військовій діяльності Росії на ці три доби. Спільно з США ми пропонували припинення бойових дій на 30 діб,

– наголосив він.

Романенко додав, що Кремлю справді слід хвилюватись. Оскільки країна-агресорка не приймає пропозицію про перемир'я на 30 днів, Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Наприклад, 7 травня постраждали важливі підприємства ВПК в Росії.

До речі, доктор політичних наук Якуб Корейба припустив, що росіяни давно б могли повторно застосувати ракету "Орешник". Однак їх може стримувати наявність Patriot в Україні. Адже якщо нашій країні за допомогою такої ППО вдасться збити "славнозвісну ракету", міф Кремля про неї зруйнується.