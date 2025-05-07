Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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У Росії атаковані важливі підприємства ВПК

Цієї ночі у Саранську було уражено завод оптоволоконних систем – ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку.

Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні,

– розповів Коваленко.

В Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.

Його продукти активно використовуються під час війни в Україні,

– вказав керівник ЦПД.

Крім цього, вночі під атакою був "СПЛАВ". Коваленко вказав, що це головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.

Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті,

– зазначив він.

За словами Коваленка, підприємство має тісний зв'язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.