Один із заводів – державне науково-виробниче підприємство "Сплав". Що відомо про наслідки вибухів у Тулі – повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Тулі горять воєнні заводи

Уночі у російській Тулі лунали вибухи. Окупанти бідкалися на атаку дронів з вечора 6 травня. Як пишуть росЗМІ, загроза атаки зберігалася близько до 04:00.

Так, уночі також лунали потужні вибухи у Тулі. Ба більше, на деяких важливих об'єктах спалахнули пожежі.

Як пишуть у російських телеграм-каналах, під ударом дронів у Тулі опинилися два найбільших підприємства оборонної промисловості Росії. Обидва заводи входять до держкорпорації "Ростех".

Так, в районі вулиці Щегловської у Тулі видно густий дим. Саме там розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї. Також на цій вулиці розташований інший важливий для російської оборонки завод – науково-виробниче об'єднання "Сплав" (НВО "СПЛАВ"). Підприємства розташовані на відстані близько 1 кілометра.

Як пишуть у мережі, АТ "Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова" – це проєктно-конструкторське бюро та одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії, яке займається розробкою:

високоточної керованої зброї для сухопутних військ, військово-морського флоту та військово-морських сил,

систем протиповітряної оборони,

швидкострільних гармат,

бойової стрілецької зброї.

Конструкторське бюро імені Шипунова входить до холдингової компанії НВО "Високоточні комплекси" Держкорпорації "Ростех". У липні 2014 року підприємство потрапило під санкції США, а з початком повномасштабного вторгнення – і під санкційний тиск ЄС.

Також під ударом невідомих дронів опинилося АТ "Науково-виробниче об'єднання "СПЛАВ"". Це провідний російський завод, де виготовляють та розробляють реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), важкі вогнеметні системи (російська абревіатура – ТОС), а також боєприпаси до них, авіаційні керовані та некеровані ракети. З 2008 року "Сплав" входить до держкорпорації "Ростех".

Згідно з відкритими даними, на заводі "Сплав" виготовляли:

РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо-С",

корабельні системи "Град-М", "Вогонь",

протичовнові та протиторпедні комплекси "Удав-1М" та РПК-8.

Крім того, "Сплав" займався удосконаленням ракет до РСЗВ "Смерч" та "Торнадо-С". Мовиться про збільшення дальності роботи систем та покращення їхньої точності, щоб наблизити ці системи до рівня балістичних ракет "Іскандер-М".

Цікаво, що "Сплав" не вперше атакують невідомі дрони. Так, 21 січня 2024 року на заводі також лунали вибухи, а після – спалахнула пожежа в одному з виробничих цехів та на трансформаторній підстанції. Це призвело до часткового знеструмлення підприємства.

У мережі опублікували кадри пожежі у Тулі. Ймовірно, спалахнув саме завод "Сплав".



Пожежа у Тулі на заводі / Фото росЗМІ

У мережі також публікують кадри, як після пожежі у Тулі почала активно їздити військова техніка.



Військова техніка у Тулі / Фото росЗМІ

До слова, вдень та ввечері 6 травня окупанти також бідкалися на атаку дронів. Неспокійно було зокрема у Московській, Орловській та Липецькій областях.