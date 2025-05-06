Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Дрони атакують Росію

Російські телеграм-канали пишуть про атаку дронів в декількох областях. Так, вони заявляють, що БпЛА було зафіксовано над Орловською областю. Невдовзі там писали, що над регіоном фіксують щонайменше 4 дрони.

Росіяни скаржаться на дрони в Орловській області: дивіться відео

Також російські пабліки писали про те, що 5 дронів рухалися в сторону Липецька. Там заявляли, що дрони пролітають через Єлець та Єлецький район.

Крім цього, і жителі російської столиці скаржилися на атаку БпЛА. "Силами ППО Міноборони відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", – писав мер Москви Сергєй Собянін.

У цей час жителі Підмосков'я повідомляють про атаки безпілотників.

Російські ЗМІ також пишуть, що аеропорти кількох міст призупинили польоти на тлі атак дронів. Рейси перенаправляють. Так, вказується, що росавіація запровадила обмеження на роботу Жуковського, а також аеропортів Нижнього Новгорода, Калуги, Тамбова та Ярославля. Вони не приймають та не відправляють рейси.

Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден з 18:19 за московським часом запроваджено також в аеропортах Внуково та Домодєдово.

Додамо, що російські пабліки з посиланням на їхнє міноборони пишуть, що "пе-ве-о" з 17:21 до 18:40 начебто знищила та перехопила 13 БпЛА літакового типу.

Над Калузькою областю – 7, над Тульською – 4 і ще 2 – над Московським регіоном.