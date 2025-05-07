У Владіміра Путіна з'явилася ще одна проблема напередодні 9 травня. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу зазначив, що диктатору доведеться пояснювати росіянам, як вони допустили ще один прорив.

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Можливий прорив ЗСУ біля села Тьоткіно – справжній кошмар для Путіна

За словами військового експерта, ситуація на Білгородщині залишається складною. За наявною інформацією, туди перекинуті підрозділи Північної Кореї. Росіяни намагаються вибити українських військових з цієї території до 9 травня. У районах сіл Демидівка та Покровка тривають запеклі бої.

Українська армія утримує під вогневим контролем частину Бєлгородської області, а також частину Курської області в районі Суджі. Нещодавно розпочалася операція як мінімум з вогневого контролю над селом Тьоткіно, що на лівому березі річки Сейм.

Тьоткіно – це своєрідний "балкон" у бік України, територія Росії, яка глибоко вклинюється в українську землю. Це майже готовий оперативний котел, адже українські сили діють з трьох сторін. Додатково працює й українська авіація, яка ефективно накриває противника з повітря.

Спочатку росіяни намагалися використати Тьоткіно як центр керування польотами дронів – місце, яке можна було б назвати "академією дроноводів", бо з нього БпЛА могли запускатися в трьох напрямках по всій Україні. Внаслідок таких дій загинули кілька цивільних українців. Однак зараз українська авіація активно нищить ці місця скупчення росіян.

Зазначимо! Днями українські військові завдали кількох ударів по Курщині, унаслідок яких вдалося знищити близько двох десятків операторів дронів.

На думку Романа Світана, Тьоткіно може стати ще однією проблемою для Кремля напередодні 9 травня. Російській владі доведеться пояснювати суспільству, як українські сили змогли закріпитися ще на одному плацдармі в Курській області.

Тільки уявіть, як це сприймуть росіяни,

– додав він.

Для Путіна, який керує Росією вже 25 років, подібне – справжній кошмар. І тим більш принизливо це виглядає на тлі 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.