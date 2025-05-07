У Владимира Путина появилась еще одна проблема накануне 9 мая. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что диктатору придется объяснять россиянам, как они допустили еще один прорыв.

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Возможный прорыв ВСУ возле села Теткино – настоящий кошмар для Путина

По словам военного эксперта, ситуация на Белгородщине остается сложной. По имеющейся информации, туда переброшены подразделения Северной Кореи. Россияне пытаются выбить украинских военных с этой территории до 9 мая. В районах сел Демидовка и Покровка продолжаются ожесточенные бои.

Украинская армия удерживает под огневым контролем часть Белгородской области, а также часть Курской области в районе Суджи. Недавно началась операция как минимум по огневому контролю над селом Теткино, что на левом берегу реки Сейм.

Теткино – это своеобразный "балкон" в сторону Украины, территория России, которая глубоко вклинивается в украинскую землю. Это почти готовый оперативный котел, ведь украинские силы действуют с трех сторон. Дополнительно работает и украинская авиация, которая эффективно накрывает противника с воздуха.

Сначала россияне пытались использовать Теткино как центр управления полетами дронов – место, которое можно было бы назвать "академией дроноводов", потому что из него БпЛА могли запускаться в трех направлениях по всей Украине. В результате таких действий погибли несколько гражданских украинцев. Однако сейчас украинская авиация активно уничтожает эти места скопления россиян.

Отметим! На днях украинские военные нанесли несколько ударов по Курской области, в результате которых удалось уничтожить около двух десятков операторов дронов.

По мнению Романа Свитана, Теткино может стать еще одной проблемой для Кремля накануне 9 мая. Российским властям придется объяснять обществу, как украинские силы смогли закрепиться еще на одном плацдарме в Курской области.

Только представьте, как это воспримут россияне,

– добавил он.

Для Путина, который руководит Россией уже 25 лет, подобное – настоящий кошмар. И тем более унизительно это выглядит на фоне 80-летия победы во Второй мировой войне.