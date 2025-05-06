Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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На Курщине проводят эвакуацию

Глава поселка Василий Худяков вечером 5 мая заявил, что российские военные проведут эвакуацию жителей Глушково.

В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться,

– написал он.

По словам Худякова, эвакуацию проведут военнослужащие подразделения БАРС минобороны России.

Стоит отметить, что поселок Глушково расположен примерно в семи километрах от российско-украинской границы. По данным переписи 2010 года, там проживало чуть более 200 человек.

Напомним, 4 мая российские так называемые военкоры сообщили, что украинские войска якобы перешли в наступление вблизи села Теткино на территории Курской области. По их данным, в наступлении участвуют до 250 военных, более 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы.

Также 4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе Теткино. Военным удалось ликвидировать около 20 российских солдат и обезвредить технику противника.