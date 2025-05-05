Главком совершил рабочую поездку, во время которой наградил воинов, храбро проявивших себя во время Курской операции, что длится уже 9 месяцев, передает 24 Канал.

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Наши до сих пор на Курщине

Генерал напомнил, что именно эта операция позволила предотвратить наступательную кампанию врага на Сумщине и Харьковщине.

Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас,

– подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий отметил, что большего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", – добавил он.

Сырский заявил, что одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк. Именно ему мы обязаны успешной активной обороной на севере Украины и в приграничных районах России.

К слову, Россия пытается создать буферную зону на Сумщине, проводя штурмовые действия в нескольких населенных пунктах.