Головком здійснив робочу поїздку, під час якої нагородив воїнів, які хоробро проявили себе під час Курської операції, що триває вже 9 місяців, передає 24 Канал.

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Наші досі на Курщині

Генерал нагадав, що саме ця операція дозволила запобігти наступальній кампанії ворога на Сумщині та Харківщині.

Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз,

– наголосив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що більшого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. "Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка", – додав він.

Сирський заявив, що один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк. Саме йому ми завдячуємо успішною активною обороною на півночі України та в прикордонних районах Росії.

До слова, Росія намагається створити буферну зону на Сумщині, проводячи штурмові дії в декількох населених пунктах.