Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, летнего наступления не будет. Все потому, что майское перемирие, которое объявил Владимир Путин, может продолжиться.

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Мощности России

Максим Блант считает, что Дональд Трамп попытается приложить много усилий, чтобы Кремль не возвращался к наступательной кампании после 9 мая 2025 года.

Несмотря на это, экономист заметил, что Северная Корея признала свое участие в российско-украинской войне на стороне агрессора. Известно, что северокорейцы якобы воевали только в Курской области, однако по законодательству страны-агрессора, территории, где продолжаются боевые действия, Кремль считает Россией, несмотря на то, что официально они являются украинскими.

Формально ничего не будет мешать корейским солдатам воевать на территории Украины,

– сказал он.

Власти КНДР всячески поддерживает Путина, предоставляя ему собственные ракеты и личный состав для ведения войны против Украины. Мотивация для этого может быть разной, в частности финансовая, военно-технологическая или социальная.

Важно! Россия активно продолжает мобилизацию, готовясь к возможному летнему наступлению. Командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что эффективным ответом может стать массовое применение беспилотников, которые уже уничтожают большинство вражеских сил. Он также предостерегает, что заявления Путина о мире являются манипулятивными и служат лишь для уменьшения международного давления, тогда как реальная цель – уничтожение украинской государственности.

Поддержка России властями Северной Кореи может продолжаться и в дальнейшем. Максим Блант подчеркнул, что благодаря этому Кремль, вероятно, имеет шансы найти ресурсы для еще одного наступления, однако оно может не состояться.