После этих публичных заявлений Кремля в Пхеньяне тоже решили не играть в молчанку. Так, в понедельник, 28 апреля, Северная Корея впервые официально подтвердила, что отправила войска в поддержку России в войне против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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В КНДР сделали признание

Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что отправка войск была осуществлена "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Операция по освобождению Курской области и отражению авантюрного вторжения украинских властей на территорию России была успешно завершена,

– говорится в сообщении KCNA.

Напомним, что в украинском Генштабе опровергли заявление Кремля о полном вытеснении Сил обороны с Курщины. Там до сих пор продолжаются бои. Это, в частности, в вечернем обращении за 27 апреля подтвердил президент Зеленский.