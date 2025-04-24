Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что примерно 150 тысяч россиян будут призваны в оккупационное войско. Из них примерно 50 тысяч будут отвечать за обеспечение, однако 100 тысяч – это боевики, которые зайдут на поле боя, чтобы штурмовать украинские позиции.

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Угроза для Вооруженных Сил Украины

Юрий Федоренко отметил, что в среднем ежемесячно враг дополнительно будет привлекать к боевым действиям примерно 30 тысяч военнослужащих – именно штурмовой пехоты.

Что такое 30 тысяч военнослужащих? Это ориентировочно шесть бригад. Это много. Таким образом враг будет пытаться усиливать наступление на тех отрезках, где у него получается,

– сказал он.

Комбат БпАК "Ахиллес" разъяснил, какой может быть выход из этой ситуации. 65% всех военных сил противника, говорится о броне, пехоту, пушки, ПВО, радары и все остальное, что воюет против нас, ВСУ обнаруживают и уничтожают с помощью беспилотных систем.

Каждый из нас в силе помочь Силам обороны несколькими гривнами – кто сколько может, чтобы было как можно больше дронов. Мы должны обеспечить один дрон на одну голову противника, тогда есть шансы отразить то нашествие, которое уже начало двигаться,

– подчеркнул он.

Кроме того, противник будет наращивать свои силы в июне, июле и августе 2025 года. По словам Федоренко, это совершенно очевидно, согласно тем тенденциям, которые происходят на поле боя.

Реально ли перемирие

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр считает, что основная задача Владимира Путина – говорить о мире, продолжая войну. Диктатор, вероятно, стремится продолжать реализовывать намерение по уничтожению украинской государственности и украинцев.

Пока Путин говорит о мире, то всегда есть перспектива, что будет смягчена или не усилена санкционная политика. А это значит, что будут деньги на ведение боевых действий против Украины. Чем больше он говорит о мире и демонстрирует какие-то меры, тем больше вероятность, что он выйдет из мировой изоляции и будет иметь возможность наполнения российский бюджет,

– пояснил Юрий Федоренко.

Поэтому следует понимать, что эффективно способствовать завершению войны могут только украинцы, поддерживая Силы обороны, ведь ни США, ни Европа, ни даже Россия не заинтересованы в этом настолько сильно, как граждане Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать полное прекращение огня, однако Россия, наоборот, готовится к новым наступлениям и атакам. По его словам, Кремль пытается усилить давление на фронте, чтобы иметь преимущество в случае возможных переговоров. Зеленский также отметил, что активные действия со стороны США, в частности усиление санкций, могут приблизить установление перемирия.