Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский высказался о прекращении огня

На брифинге украинский лидер отметил, что поддерживает режим всеобъемлющего прекращения огня. Вместе с тем, Россия не стремится к мирным переговорам или перемирию. Более того, вместо этого Кремль планирует новые наступательные действия и ракетные удары.

Мы считаем, что Россия не готова (к прекращению огня и перемирию – 24 Канал), потому что заинтересована сделать несколько волн наступлений, захватить как можно больше квадратных километров, чтобы поднять градус. И больше атак (ракетных ударов – 24 Канал),

– заявил Зеленский.

По словам президента, Россия будет демонстрировать это в различных форматах. Зеленский отметил, что враг будет подогревать и обострять ситуацию на поле боя, чтобы в момент окончательных переговоров быть в более сильной позиции.

В то же время Зеленский отметил, чем ближе президент США Дональд Трамп будет к введению серьезных санкций против России и наказания россиян за нарушение режима прекращения огня, тем ближе страны будут к перемирию.

К слову, за 30 дней так называемого "энергетического перемирия", Россия уже 30 раз его нарушала. Только в течение суток 16 апреля россияне ударили по энергообъектам Херсонщины и Николаевщины.