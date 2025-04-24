Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що приблизно 150 тисяч росіян будуть призвані до окупаційного війська. З них приблизно 50 тисяч відповідатимуть за забезпечення, проте 100 тисяч – це бойовики, які зайдуть на поле бою, щоб штурмувати українські позиції.

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Загроза для Збройних Сил України

Юрій Федоренко зауважив, що в середньому щомісяця ворог додатково залучатиме до бойових дій приблизно 30 тисяч військовослужбовців – саме штурмової піхоти.

Що таке 30 тисяч військовослужбовців? Це орієнтовно шість бригад. Це багато. Таким чином ворог намагатиметься посилювати наступ на тих відтинках, де в нього виходить,

– сказав він.

Комбат БпАК "Ахіллес" роз'яснив, який може бути вихід з цієї ситуації. 65% всіх військових сил противника, мовиться про броню, піхоту, гармати, ППО, радари та все інше, що воює проти нас, ЗСУ виявляють та знищують за допомогою безпілотних систем.

Кожен з нас в силі допомогти Силам оборони кількома гривнями – хто скільки може, щоб було якомога більше дронів. Ми маємо забезпечити один дрон на одну голову противника, тоді маємо шанси відбити ту навалу, яка вже почала рухатись,

– підкреслив він.

Окрім того, противник нарощуватиме свої сили в червні, липні та серпні 2025 року. За словами Федоренка, це абсолютно очевидно, згідно з тими тенденціями, які відбуваються на полі бою.

Чи реальне перемир'я

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр вважає, що основне завдання Владіміра Путіна – говорити про мир, продовжуючи війну. Диктатор, ймовірно, прагне продовжувати реалізовувати намір щодо знищення української державності та українців.

Доки Путін говорить про мир, то завжди є перспектива, що буде пом'якшена або не посилена санкційна політика. А це значить, що будуть гроші на ведення бойових дій проти України. Чим більше він говорить про мир і демонструє якісь заходи, тим більша ймовірність, що він вийде зі світової ізоляції й матиме можливість наповнення російський бюджет,

– пояснив Юрій Федоренко.

Тому варто розуміти, що найефективніше сприяти завершенню війни можуть лише українці, підтримуючи Сили оборони, адже ні США, ні Європа, ні навіть Росія не зацікавлені в цьому настільки сильно, як громадяни України.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати повне припинення вогню, однак Росія, навпаки, готується до нових наступів і атак. За його словами, Кремль намагається посилити тиск на фронті, щоб мати перевагу у разі можливих переговорів. Зеленський також зазначив, що активні дії з боку США, зокрема посилення санкцій, можуть наблизити встановлення перемир'я.