Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Guardian.

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Как на фронте оценивают возможность перемирия с Россией

Журналист отметил, что Оскол был живописной рекой, где любили отдыхать украинцы. Но сейчас это место битвы. На утро 29 апреля на Купянском направлении произошло 7 атак.

"До войны это было место для отдыха. Люди жарили шашлыки на песчаных пляжах или катались на каяках мимо гряды низких меловых холмов и небольшой национальный парк. Сейчас это зона боевых действий, ведущихся с помощью беспилотников, артиллерии и бомб. Россияне пытаются расширить узкий плацдарм на правом берегу реки, вблизи Двуречной. Их цель – захватить автомагистраль R79, ведущую к железнодорожному узлу Купянска, который находится сразу на юг, а после этого окружить Харьков, второй по величине город Украины", – говорится в статье.

Бойцы, которые держат этот участок фронта и не дают захватить Купянск, обстреливают логистическое обеспечение оккупантов в тылу. Украинская артиллерия не дает врагу переправиться через Оскол. И она работает достаточно результативно: в течение последних двух месяцев россияне понесли большие потери и сократили попытки перебросить подкрепление через реку.

Военные считают, что перемирия не будет – вместо этого будет большое летнее наступление россиян.

"Как только оккупанты видят слабость, они берут то, что могут. Сейчас мы видим, что продвижение России достаточно медленное. Но это заметно. Если мы ничего не сделаем, чтобы противодействовать этому, они постепенно будут продвигаться вперед. Наш план на местном уровне – уничтожить как можно больше, пока у них не будет никого, кем бы нас атаковать", – сказал оператор беспилотника.

Также оборонцы указали, что давить на Украину очень легко. Поэтому усилия США по достижению мира "очень разочаровывают".