Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Какая ситуация на фронте сегодня и как выглядит карта боевых действий

Ночью Россия запустила по Украине сто "Шахедов", а в течение суток ВСУ ликвидировали более тысячи россиян.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника,

– сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении оккупанты 9 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло 7 атак. ВСУ отражали штурмовые действия в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили 6 атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты 10 раз атаковали в сторону Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении россияне совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Вольное Поле и в сторону Одрадного, Богатиря, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не было.

А вот на Ореховском направлении россияне 5 раз штурмовали наши позиции вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 5 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что касается Курской области, то там произошло 15 боестолкновений. Оккупанты нанесли 17 авиаударов, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и совершили 338 обстрелов, один из которых – из реактивной системы залпового огня.