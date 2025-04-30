Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ остановили 2 атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак врага. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 21 раз. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечиного, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.

Враг атаковал вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лысовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.

Силы обороны остановили более 70 наступательных действий врага: смотрите на карте

На Новопавловском направлении ВСУ остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Одрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 19 – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также ВСУ обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и 9 единиц специальной техники оккупантов.