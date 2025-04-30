Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Потери россиян в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 951 960 (+1100) человек,

танков – 10 729 (+1),

боевых бронированных машин – 22 353 (+1),

артиллерийских систем – 27 091 (+11),

РСЗВ – 1 373 (+0),

средств ПВО – 1 145 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112),

крылатых ракет – 3 196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46 611 (+179),

специальной техники – 3 869 (+9).

Потери России в войне на 30 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. Ему доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.