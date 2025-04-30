Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Новый день – новая тысяча: потери россиян в войне на 29 апреля

Потери россиян в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 951 960 (+1100) человек,
  • танков – 10 729 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22 353 (+1),
  • артиллерийских систем – 27 091 (+11),
  • РСЗВ – 1 373 (+0),
  • средств ПВО – 1 145 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112),
  • крылатых ракет – 3 196 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 611 (+179),
  • специальной техники – 3 869 (+9).

Потери россиян 30 апреля 2025 года

Потери России в войне на 30 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. Ему доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.