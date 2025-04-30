Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Потери россиян в войне
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 951 960 (+1100) человек,
- танков – 10 729 (+1),
- боевых бронированных машин – 22 353 (+1),
- артиллерийских систем – 27 091 (+11),
- РСЗВ – 1 373 (+0),
- средств ПВО – 1 145 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112),
- крылатых ракет – 3 196 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 611 (+179),
- специальной техники – 3 869 (+9).
Потери России в войне на 30 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. Ему доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.