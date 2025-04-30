Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Втрати росіян у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 951 960 (+1100) осіб,
- танків – 10 729 (+1),
- бойових броньованих машин – 22 353 (+1),
- артилерійських систем – 27 091 (+11),
- РСЗВ – 1 373 (+0),
- засобів ППО – 1 145 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112),
- крилатих ракет – 3 196 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179),
- спеціальної техніки – 3 869 (+9).
Втрати Росії у війні на 30 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України. Йому доповіли про ліквідацію осіб з вищого командного складу російських збройних сил.