Йому доповіли про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.

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Що розповів Зеленський за підсумками доповіді

Український президент оприлюднив повідомлення за підсумками заслуханих доповідей.

Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу,

– ідеться у повідомленні.

За словами Володимира Зеленського, наразі триває робота над наступними санкційними кроками України. Він розповів, що сьогодні йому представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання до Ради національної безпеки та оборони України.

До слова, нагадаємо, що нещодавно у Підмосков'ї, за даними російських ЗМІ, підірвали автівку заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних Сил Росії Ярослава Москалика. Повідомляли, що від отриманих травм окупант помер на місці.