Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, як українські сили завдають болючі удари по розташуванню росіян вздовж лінії фронту. Також українські сили атакували позиції ворога в тимчасово окупованій Запорізькій області, де завдали авіаційних ударів по артилерії, штурмовій групі спецпризначенців та складу боєприпасів росіян.

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Така робота триває постійно

Світан відзначив, що Кінбурнська коса тягнеться уздовж південного узбережжя території України. Вона фактично є "підчерев'я" до української материкової частини, де розташований правобережний плацдарм.

Росіяни "зручно" розташувались на Кінбурнській косі і звідти намагаються керувати безпілотниками, що використовуються під різні завдання – ударні, розвідувальні тощо,

– пояснив військовий експерт.

Тому для української розвідки було дуже важливо визначити розташування штабів керування ворога і знищити їх.

Така робота триває постійно вздовж всієї лінії боєзіткнення,

– підкреслив Роман Світан.

Маємо певні механізми визначення, звідки виходить сигнал управління безпілотником. Після цього, за словами полковник запасу ЗСУ, штаб чи розташування пілотної групи противника накривається і ліквідується. Тому це лише один епізод роботи, яку виконують Сили оборони по всьому фронту.

Що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться на карті



Нагадаємо, що відповідно до мирного плану Дональда Трампа, який оприлюднили журналісти Reuters, важливою його частиною є територіальні питання. У плані йдеться про те, що територіальні питання будуть обговорюватись та вирішуватись після повного та безумовного припинення вогню. Зокрема, Україна має відновити контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською дамбою. Крім того, Київ, імовірно, отримає безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.