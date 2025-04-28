Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, как украинские силы наносят болезненные удары по расположению россиян вдоль линии фронта. Также украинские силы атаковали позиции врага во временно оккупированной Запорожской области, где нанесли авиационные удары по артиллерии, штурмовой группе спецназовцев и складу боеприпасов россиян.

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Такая работа идет постоянно

Свитан отметил, что Кинбурнская коса тянется вдоль южного побережья территории Украины. Она фактически является "подбрюшьем" к украинской материковой части, где расположен правобережный плацдарм.

Россияне "удобно" расположились на Кинбурнской косе и оттуда пытаются управлять беспилотниками, используемыми под различные задачи – ударные, разведывательные и т. д.,

– объяснил военный эксперт.

Поэтому для украинской разведки было очень важно определить расположение штабов управления врага и уничтожить их.

Такая работа идет постоянно вдоль всей линии боестолкновения,

– подчеркнул Роман Свитан.

Есть некоторые механизмы определения, откуда исходит сигнал управления беспилотником. После этого, по словам полковник запаса ВСУ, штаб или расположение пилотной группы противника накрывается и ликвидируется. Поэтому это лишь один эпизод работы, которую выполняют Силы обороны по всему фронту.

Что происходит на Кинбурнской косе: смотрите на карте



Напомним, что в соответствии с мирным планом Дональда Трампа, который обнародовали журналисты Reuters, важной его частью являются территориальные вопросы. В плане говорится о том, что территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня. В частности, Украина должна восстановить контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также над Каховской дамбой. Кроме того, Киев, вероятно, получит беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.