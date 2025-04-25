Там указаны условия о прекращении огня, гарантий безопасности для Киева, территориальных вопросов и компромиссов, а также экономики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство.

Смотрите также Ультиматум США Украине и новый план: кто сорвал переговоры в Лондоне и как Америка "умывает руки"

Что в тексте предложений для США

Прекращение огня:

Обязательство полного и безусловного прекращения огня на небе, на суше и на море.

Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран, параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения.

Наблюдение за прекращением огня под руководством США и при поддержке третьих стран.

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.

Гарантии безопасности для Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, подобно статье 5), поскольку среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО.

Никаких ограничений для ВСУ (вероятно, речь идет об отказе в сокращении армии).

Государства-гаранты будут являться специальной группой европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины.

Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территориальные вопросы:

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

Территориальные переговоры начинаются с базы полосы контроля.

Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также Каховской дамбы.

У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономические вопросы:

США и Украина выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых.

Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

Санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут постепенно ослабляться по достижении устойчивого мира и возобновляться в случае нарушения мирного соглашения.

Напомним, ранее американский спецпредставитель Стив Виткофф представил европейским чиновникам план мирного предложения. По данным Reuters, речь шла об отказе Украины от вступления в НАТО и признании США российского контроля над Крымом.