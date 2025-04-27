Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

Смотрите также О выходе не слышали: ССО на Курщине уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады

ВСУ уничтожают оккупантов в Запорожье

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на Юге. Так, ВСУ нанесли серии точных ударов на южном направлении по артиллерии, штурмовой группе российских спецназовцев и складу боеприпасов оккупантов.

В частности, украинские военные с помощью дронов поразили российскую пехоту и технику, а также с МиГ-29 нанесли авиаудары по врагу. В частности, в окрестностях села Победное Запорожской области попаданием авиабомбы ВСУ уничтожили дальнобойную прицепную 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б". Также во время этого удара украинские защитники поразили полевое укрепление, в котором прятались оккупанты.

Также ВСУ нанесли авиаудары по месту скопления штурмовых групп из состава 22-й отдельной бригады специального назначения. На опубликованном видео можно увидеть, как сначала оккупанты заходят в уже разрушенное здание, а после – украинская авиация нанесла успешный авиаудар.

ВСУ метко атаковали россиян: смотрите видео

К слову, ранее бойцы ССО уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады. Кроме того, в течение 8 месяцев операции Россия потеряла 62,4 тысячи человек, включая 25,2 тысячи убитыми и 36,2 тысячи ранеными.