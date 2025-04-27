Так, воины уничтожили группу морпехов на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
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Российская пропаганда утверждает, что Силы обороны Украины якобы уже вышли из Курской области. Однако такие заявления не соответствуют действительности, а украинские защитники продолжают ведение операции и наносят врагу ощутимые потери.
Так, воины уничтожили группу морпехов на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
К теме В России заявили о якобы полном освобождении Курской области: Генштаб отреагировал