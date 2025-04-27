Так, воїни знищили групу морпіхів на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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