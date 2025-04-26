На фоне заявления России о якобы "полном освобождении Курской области" в Генштабе не только опровергли сообщение врага, но и решили ему напомнить, какой ценой происходит вытеснение украинских сил с территории страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Оккупантам нечего праздновать

Так, с начала Курской операции 6 августа 2024 года до сих пор потери России составляют:

личного состава – 62,4 тысяч человек, из них безвозвратные – 25,2 тысяч, санитарные – 36,2 тысяч.

Еще 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен. Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов.

Хвастаясь успехами в Курской области, Россия впервые признала участие солдат КНДР в войне против Украины. Так, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов похвалил северокорейских солдат за "профессионализм, стойкость и героизм", а представитель российского МИД Мария Захарова заверила, что "Россия никогда не забудет друзей из КНДР".

В Генштабе напомнили, что часть из этих "друзей" пополнили ряды "200" или "300". Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.