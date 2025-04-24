Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. В разведке констатировали, что сопротивление путинизму растет.
В Ростове уничтожили Су-30СМ
Так, в России прошла очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму. На территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Бортовой номер "35".
Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета – 50 миллионов долларов,
– отметили в военной разведке Украины.
Также отметили, что масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет.
В ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.
Уничтожение Су-30СМ в Ростове-на-Дону: смотрите видео