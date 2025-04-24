Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР. У розвідці констатували, що спротив путінізму зростає.
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У Ростові знищили Су-30СМ
У Росії пройшла чергова акція спротиву злочинному путінському режиму. Здійснено диверсію з проникнення, внаслідок якої згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Бортовий номер "35".
Орієнтовна вартість знищеного російського літака – 50 мільйонів доларів.
Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає!
– наголосили в ГУР.
Також нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата.
Знищення Су-30СМ у Ростові-на-Дону: дивіться відео