Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 945 330 (+1060) осіб,

танків – 10 694 (+3),

бойових броньованих машин – 22 312 (+5),

артилерійських систем – 26 823 (+49),

РСЗВ – 1 369 (+1),

засоби ППО – 1 141 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),

крилаті ракети – 3 148 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134),

спеціальна техніка – 3 860 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, раніше ЗСУ завдали ворогу відчутних втрат у Часовому Ярі. Сили оборони уразили протитанковий ракетний комплекс "Корнет"; камеру дальнього спостереження; портативну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"; антени та комунікаційне обладнання; укриття разом з особовим складом.