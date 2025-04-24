Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 945 330 (+1060) осіб,
  • танків – 10 694 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22 312 (+5),
  • артилерійських систем – 26 823 (+49),
  • РСЗВ – 1 369 (+1),
  • засоби ППО – 1 141 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),
  • крилаті ракети – 3 148 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134),
  • спеціальна техніка – 3 860 (+0).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, раніше ЗСУ завдали ворогу відчутних втрат у Часовому Ярі. Сили оборони уразили протитанковий ракетний комплекс "Корнет"; камеру дальнього спостереження; портативну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"; антени та комунікаційне обладнання; укриття разом з особовим складом.