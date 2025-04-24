Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 945 330 (+1060) осіб,
- танків – 10 694 (+3),
- бойових броньованих машин – 22 312 (+5),
- артилерійських систем – 26 823 (+49),
- РСЗВ – 1 369 (+1),
- засоби ППО – 1 141 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),
- крилаті ракети – 3 148 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134),
- спеціальна техніка – 3 860 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, раніше ЗСУ завдали ворогу відчутних втрат у Часовому Ярі. Сили оборони уразили протитанковий ракетний комплекс "Корнет"; камеру дальнього спостереження; портативну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"; антени та комунікаційне обладнання; укриття разом з особовим складом.