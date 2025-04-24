Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 945 330 (+1060) человек,
- танков – 10 694 (+3),
- боевых бронированных машин – 22 312 (+5),
- артиллерийских систем – 26 823 (+49),
- РСЗВ – 1 369 (+1),
- средства ПВО – 1 141 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134),
- крылатые ракеты – 3 148 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134),
- специальная техника – 3 860 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ранее ВСУ нанесли врагу ощутимые потери в Часовом Яру. Силы обороны поразили противотанковый ракетный комплекс "Корнет"; камеру дальнего наблюдения; портативную станцию наземной разведки "Кредо-М1"; антенны и коммуникационное оборудование; укрытия вместе с личным составом.