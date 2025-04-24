Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 945 330 (+1060) человек,

танков – 10 694 (+3),

боевых бронированных машин – 22 312 (+5),

артиллерийских систем – 26 823 (+49),

РСЗВ – 1 369 (+1),

средства ПВО – 1 141 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134),

крылатые ракеты – 3 148 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134),

специальная техника – 3 860 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее ВСУ нанесли врагу ощутимые потери в Часовом Яру. Силы обороны поразили противотанковый ракетный комплекс "Корнет"; камеру дальнего наблюдения; портативную станцию наземной разведки "Кредо-М1"; антенны и коммуникационное оборудование; укрытия вместе с личным составом.