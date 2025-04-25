Таких самолетов у россиян есть еще сотни. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что для их уничтожения есть несколько способов.

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Какое значение самолета

Для нас важно уничтожать самолеты такого типа и делать это различными механизмами. Су-30, Су-34 и Су-35 – это основные самолеты тактической авиации России. Су-34 – это бомбардировщик, также многофункциональный.

Су-30СМ – очень опасная машина. Самолет создали на базе Су-27М. Это многофункциональный истребитель, который может выполнять очень много задач. Например, некоторые самолеты могут сбрасывать ракету Р-37,

– объяснил летчик-инструктор.

Их важно уничтожать где бы они ни были. Механизмы для этого есть разные: удар с воздуха дальними средствами поражения, или непосредственный контакт с самолетом. Это возможно сделать. Более того, если самолет находится на земле, то он достаточно уязвим. Вывести его из строя можно даже механически, а взрывчаткой – тем более.

"Если подойти грамотно и правильно, то сжечь самолет, который фактически является большим баком с авиационным керосином, – не так трудно, это дело нескольких секунд. Скорее всего, так и сделали", – подчеркнул Роман Свитан.

Заметим, уничтожение самолета 24 апреля подтвердили в ГУР. Там отметили, что сопротивление россиянам и желание осуществлять демилитаризацию страны-агрессора растут.