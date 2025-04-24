После первых трех в 2024 году, теперь речь идет о четырех уничтоженных объектах. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что таких складов в России осталось относительно немного.

Смотрите также Как рождественская елка: в сети показали невероятные масштабы пожара на 51 арсенале ГРАУ в России

Сколько арсеналов ГРАУ еще есть в России

По словам военного эксперта, на территории России существует до двух десятков арсеналов с таким статусом. За последние полтора года Украина уже уничтожила около трети из них.

Уничтоженный 22 апреля 51 арсенал ГРАУ стал четвертым известным объектом этого типа, который прекратил свое существование после взрывов осенью 2024 года на 23, 67 и 107 арсеналах.

Сколько именно боеприпасов хранилось на момент взрыва на 51 арсенале, который располагался вблизи города Киржач во Владимирской области, пока точно неизвестно.

Проектная емкость этого объекта, который занимает площадь около 3,5 квадратных километров, составляет до 264 тысяч тонн. В то же время в российских СМИ еще в 2009 году упоминалась цифра в 105 тысяч тонн. Реальные масштабы взрывов, вероятно, станут известны в ближайшие дни благодаря спутниковым снимкам.

Роман Свитан предположил, что удар по арсеналу могли нанести беспилотники, запущенные или с территории Украины, или из самой России – объект расположен более чем в 500 километрах от украинской границы.

Предположительно, там хранились ракеты к реактивным системам залпового огня С-300 и С-400, а также ракеты "Точка-У". Хотя последние считаются устаревшими, Россия до сих пор активно их использует. Кроме ракет, могли быть боеприпасы.

Это серьезная потеря для России: последние полтора месяца россияне активно накапливали боеприпасы на складах, однако украинским специалистам удалось до них добраться,

– подчеркнул Роман Свитан.

Также, по его словам, атаку могли осуществить как дальние средства поражения, так и украинские агенты или информаторы, которые работали на арсенале под прикрытием.

Напомним, в прошлом году, 24 августа, был успешно атакован склад боеприпасов в Воронежской области, вблизи города Острогожск, где хранилось около 5000 тонн боеприпасов.

Также 20 марта этого года в городе Энгельс был уничтожен склад авиационных боеприпасов, в частности крылатых ракет. Однако эти объекты не принадлежали к арсеналам ГРАУ.