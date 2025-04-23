На них видны масштабы пожара. Осинтеры сравнили нынешний вид склада с рождественской елкой, передает 24 Канал.

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Спутниковые снимки 51 арсенала ГРАУ возле Барсово

На спутниковых снимках видно, что арсенал вблизи поселка Барсово в Киржачском районе горит по всей своей территории

Место сияет, как рождественская елка,

– прокомментировал ситуацию OSINT-аналитик MT Anderson.

Масштабы пожара на 51 арсенале ГРАУ в России / Карты NASA

На картах видно пять термоточек. В общем огонь охватил территорию в 3,5 квадратных километра.

У Defense Express отмечают, что, вероятно, на арсенале произошла детонация зенитных или баллистических ракет и реактивных снарядов к РСЗО. Взрывы были настолько мощными, что "гриб" от него было видно за 50 километров.

Утром 23 апреля местные власти сообщили, что детонация на складах якобы постепенно завершается.

На арсенале, к слову, могли храниться 264 тысячи тонн боеприпасов, и его при этом прикрывала самая концентрированная система ПВО.

Напомним, что Барсово расположено в 530 километрах от границы с Украиной. После взрывов в нескольких населенных пунктах объявили ЧС и эвакуацию. Известно, что в Киржачском районе также закрыли образовательные учреждения, некоторые предприятия и перекрыты дороги, кроме того, есть 4 пострадавших.