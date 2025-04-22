Местные жители утверждают перед тем, как раздались взрывы, они слышали звуки беспилотников. 24 Канал показывает на карте, где именно расположен этот российский арсенал.

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Где расположен 51 арсенал ГРАУ

51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России вблизи Барсового Киржачского района – один из крупнейших в России.

Он расположен примерно в 8 километрах от Киржача. По открытым данным, в поселке Барсово проживает чуть более 1000 человек.

Он состоит из 2 частей: микрорайона Мирный и закрытого военного городка воинской части 11785.

Где расположено Барсово, возле которого взорвался 51 арсенал ГРАУ: смотрите на карте

К слову, расстояние оттуда до границы с Украиной составляет примерно 530 километров.