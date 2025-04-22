Місцеві жителі стверджують перед тим, як пролунали вибухи, вони чули звуки безпілотників. 24 Канал показує на карті, де саме розташований цей російський арсенал.

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Де розташований 51 арсенал ГРАУ

51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії поблизу Барсового Кіржацького району – один із найбільших у Росії.

Він розташований приблизно за 8 кілометрів від Кіржача. За відкритими даними, у селищі Барсово проживає трохи більше ніж 1000 осіб.

Воно складається з 2 частин: мікрорайону Мирний та закритого військового містечка військової частини 11785.

Де розташоване Барсово, біля якого вибухнув 51 арсенал ГРАУ: дивіться на карті

До слова, відстань звідти до кордону з Україною становить приблизно 530 кілометрів.